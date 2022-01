Milan, occhi su un talento dell’Ajax

Il Milan continua la sua ricerca per un difensore che possa sopperire alle assenze del reparto arretrato. Negli ultimi giorni, secondo le informazioni raccolte dalla redazione di Milannews.it, sarebbe da registrare un contatto anche per Perr Schuurs, olandese classe ’99 dell’Ajax, già accostato al Milan nei mesi scorsi per la difesa. Il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro.

Schurrs è ormai riconosciuto come uno dei migliori difensori della nuova generazione olandese e all’Ajax ha preso le redini della retroguardia dopo la cessione di de Ligt alla Juventus. Può giocare a quattro sia come centrale difensivo di centro-destra che di centro-sinistra. Vista la mole (191 cm) la sua qualità principale sta nel posizionamento fisico e nella marcatura. Oltre, che, ovviamente, nel gioco aereo su cui spesso svetta e domina rispetto all’avversario. Un profilo perfettamente in linea con le esigenze tecniche ed economiche del club di Via Aldo Rossi.