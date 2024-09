I rossoneri cercano playmaker da piazzare davanti alla difesa al fianco dell’ottimo Fofana visto ieri.

Nell’ultima pausa delle nazionali Samuele Ricci si è distinto per le sue performance sotto la guida di Luciano Spalletti. Il suo profilo è diventato oggetto di interesse per vari top club europei, tra cui il Milan, che si mostra particolarmente attento alle prospettive future del centrocampo.

Nato nel 2001, ha iniziato a far parlare di sé grazie alle sue eccezionali capacità in campo, mostrando duttilità tattica e una maturità calcistica notevole per la sua età. Le sue prestazioni con il Torino e la Nazionale italiana hanno fatto sì che club del calibro di Milan, Inter e Napoli iniziassero a seguirlo con grande interesse. Questa attenzione è frutto sia della sua abilità sul campo che della sua rapida crescita nel panorama calcistico italiano.

L’interesse dei grandi club

Il Milan, in particolare, è alla ricerca di un elemento capace di rafforzare e guidare il suo centrocampo, e Ricci sembra incarnare perfettamente queste caratteristiche. Non solo i rossoneri, ma anche Inter e Napoli hanno manifestato un forte interesse per il giovane, evidenziando come il talento di Ricci sia riconosciuto a livello nazionale.

Di fronte a questo crescente interesse, Urbano Cairo, patron del Torino, ha iniziato le manovre per tentare di blindarlo. Secondo Pianeta Milan, sono infatti iniziati i colloqui per un rinnovo contrattuale che lo legherebbe al club granata fino al 2029 con un notevole aumento dello stipendio, Cairo ha inoltre fissato il prezzo: per sedersi a trattare una cessione a titolo definitivo servono almeno 35 milioni di euro.

