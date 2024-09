I rossoneri scacciano via le nubi e trovano la prima vittoria stagionale: ora però serve confermare quanto di buono fatto ieri.

Il Milan, alla costante ricerca di una svolta in questo inizio di stagione, ha finalmente ottenuto la sua prima vittoria riuscendo a imporsi con un netto 4-0 sul Venezia. Questa partita, che ha visto i rossoneri dominare il campo sin dai primi minuti, segna un momento significativo per la squadra, sia in termini di morale sia per la classifica. Tuttavia, nonostante il largo margine di vittoria, gli osservatori e gli addetti ai lavori invitano a mantenere un approccio cauto, sottolineando come questa partita possa essere soltanto il primo passo di un cammino ancora lungo e ricco di sfide.

Un successo che infonde fiducia

Andare in vantaggio immediatamente ha dato il tono alla partita, facendo sì che il Venezia, neopromosso nell’élite del calcio italiano, non riuscisse a impensierire seriamente i rossoneri. Al di là del punteggio, però, ciò che emerge è la capacità della squadra di non sottovalutare l’avversario e di applicare sul campo le strategie studiate in allenamento.

Matteo Gabbia

Una vittoria da valutare con cautela

Nonostante il trionfo, emerge un monito alla cautela dall’analisi di Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, che invita a non lasciarsi trasportare eccessivamente dall’entusiasmo. La vittoria, seppur rilevante, va inserita nel contesto di un cammino che vedrà il Milan affrontare prove ben più ardue nei prossimi giorni. Il giornalista sottolinea come, per avere un quadro più chiaro della reale forza del Milan, sarà necessario attendere gli imminenti impegni contro il Liverpool ed il derby. Questi match rappresenteranno dei veri e propri test, capaci di fornire indicazioni più precise sul potenziale della squadra e sulla sua capacità di reggere il confronto con squadre di alto livello.

