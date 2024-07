Franco Ordine ha commentato l’operazione di mercato che ha visto Morata approdare al Milan, svelando anche un retroscena su Zirkzee.

L’acquisto di Alvaro Morata riporta un po’ di pace e armonia tra i tifosi che, da tempo, invocavano il primo acquisto di questo calciomercato. Il Milan ha aspettato il momento giusto per affondare il colpo e, nelle prossime ore, definirà l’acquisto del neo Campione d’Europa e capitano della Nazionale spagnola. Operazione virtuosa anche da un punto di vista economico, considerando i soli 13 milioni con cui il Milan ha concluso l’operazione. Franco Ordine, intervenuto a Telelombardia, ha espresso la propria opinione in merito all’operazione Morata, svelando un retroscena anche sulla trattativa Zirkzee.

Criterio da supermercato

Franco Ordine non risparmia freddure al Club di Via Aldo Rossi, evidenziando che“il Milan adotta il criterio del supermercato, con la cifra che avrebbero speso per Zirkzee ne prendono due, Morata più un altro. L’olandese è andato a Manchester con un cartellino di 45 milioni, pagamento in tre rate: Kia prende 10 di commissioni”. Prestando attenzione solo ai numeri l’analisi di Ordine è precisa e tempestiva, evidenziando una politica di azione societaria più ramificata e articolata.

La rivelazione su Zirkzee

Proseguendo la propria analisi, il giornalista risponde a un interrogativo emerso nelle ultime ore:“Come mai Joorabchian prende 10 e prima pretendeva 15? A tale domanda Franco Ordine risponde che “lo stipendio che il Manchester dà a Zirkzee è di 1.5 milioni superiore rispetto a quello concordato con il Milan. Quindi questo fa capire che nei famosi 15 milioni chiesti da Kia, 5 erano destinati sempre al giocatore”.

