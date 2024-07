Pietro Paolo Virdis ha speso parole di elogio per Morata e per i dirigenti rossoneri abili nel regalarlo a Fonseca a costi contenuti.

Il Milan nelle ultime settimane è stato spesso oggetto di critiche, da parte di tifosi e addetti ai lavori. Ciò che spesso alimenta la critica è l’incapacità di attendere che i fatti avvengano, avendo la presunzione di saper già tutto senza bisogno dei fatti a supporto. La squadra mercato rossonera, a dispetto delle critiche, conclude un’operazione molto intelligente per Morata, in quanto coniuga come meglio non si poteva il valore tecnico del giocatore a un costo davvero basso. Di questo avviso è anche Pietro Paolo Virdis che, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha speso parole di stime nei riguardi dello spagnolo, e non solo.

Morata promosso

L’ex campione del Milan di Sacchi ha evidenziato alla rosea che Morata “è un ottimo acquisto, una bella operazione che consentirà al Milan di avere un attaccante di caratura internazionale. Un centravanti che sa fare un po’ di tutto e ha grande esperienza. Avete visto il lavoro per la squadra che si è sobbarcato durante l’Europeo vinto in Germania Impressionante…“

Ha proseguito poi snocciolando le peculiarità tattiche dello spagnolo, affermando che “lui partecipa alla manovra, è bravo nelle sponde, dà una mano in fase di pressing e impedisce una facile costruzione della manovra agli avversari. Nel calcio moderno vanno considerati tutti i fattori, compresa l’esperienza che Morata ha della Serie A. Nel nostro campionato ha già giocato, segnato e vinto con la maglia della Juve. E’ un fattore da non sottovalutare”.

Stop alle polemiche

Virdis stoppa sul nascere ogni polemica in merito all’acquisto di Morata, spiegando perché il fattore età non sia un limite per lo spagnolo affermando che“ha vinto due Champions e adesso anche l’Europeo con la Spagna… Chi storce la bocca perché ha 31 anni dimentica quante volte Morata scatta in profondità. Di certo per il modo che ha di giocare dimostra meno della sua età. Per il resto parlano i numeri della sua carriera e quello che ha vinto. Dirigenti promossi? Senza dubbio, Giroud è stato sostituito molto bene”.

