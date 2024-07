Paolo Scaroni, in occasione dell’evento a Terrazza Martini a Milano per i 125 anni del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni a forti tinte rossonere.

Il Milan si appresta a vivere una stagione decisamente particolare, unica e speciale. Il Club festeggerà infatti i 125 annidi vita dalla propria fondazione, in cui è stato onore e vanto di Milano in Italia, in Europa e nel mondo. Il Milan ha predisposto molte iniziative per celebrare un così importante appuntamento con la storia, coinvolgendo i tifosi in un connubio con il Club che cresce anno dopo anno, così come evidenziato anche dai numeri dell’ultima campagna abbonamenti rossonera. Dal palco della Terrazza Martini a Milano è intervenuto Paolo Scaroni, presidente del Milan, che rivendicato con orgoglio l’animo rossonero.

L’unico grande club di Milano

Paolo Scaroni, in occasione dell’evento celebrativo dei 125 anni di storia del Milan, è intervenuto sul palco della Terrazza Martini di Milano rivendicando con orgoglio che “Festeggiare i nostri 125 ci proietta anche al futuro, non ci fa guardare solo al nostro glorioso passato. Rimaniamo sempre il grande club di Milano, non ne conosciamo altri”.



125 anni di Milan

Palo Scaroni, in poche parole, tratteggia con decisione e forza il grande valore del Club, del suo impegno, e la direzione a cui volge lo sguardo al futuro. Il presidente rossonero rimarca infatti che “Festeggiare 125 anni è una grande festa. Siamo un’istituzione iconica e storica, ma siamo riusciti a rimanere giovanissimi. Questo è il miracolo. Sappiamo ancora suscitare passione ed emozioni. Sono circondato da persone che manifestano una passione davvero rara”.

