Il futuro dell’attaccante olandese potrebbe decidersi in questi giorni: i rossoneri stanno perdendo il vantaggio accumulato.

Il Milan si trova in una fase cruciale per quanto riguarda il possibile acquisto di Joshua Zirkzee, attaccante che la dirigenza rossonera vede come il successore ideale di Olivier Giroud.

La situazione

Nonostante l’intenso interesse da parte del Manchester United e i complicati dialoghi con l’agente Kia Joorabchian dovuti alle richieste di commissioni, i rossoneri non sembrano intenzionati a cedere facilmente. Tuttavia, la corsa contro il tempo sembra essere il loro più grande nemico, con le opportunità che diminuiscono mano a mano che il tempo passa.

Ore decisive

Secondo Tuttosport si deciderà tutto nelle prossime 48 ore. Oggi, 1 luglio, si apre la possibilità per qualsiasi club di attivare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro per strapparlo al Bologna. Il Milan, dunque, deve agire con estrema cautela, soprattutto considerando l’avanzamento significativo del Manchester United nelle trattative per l’olandese classe 2001. Stasera inoltre c’è Olanda-Francia e se gli arancioni dovessero essere eliminati il tormentone relativo all’attaccante del Bologna si avvicinerebbe ancor più rapidamente alla conclusione.

Santiago Giménez

Il piano B

Il Milan rimane fermamente interessato a Zirkzee, ma è altrettanto pronto a esplorare altre opzioni qualora non fosse possibile raggiungere un accordo economicamente vantaggioso. Tra i nomi circolati di recente come alternative troviamo Romelu Lukaku, Tammy Abraham e Artem Dovbyk. Tuttavia, pare che il vero piano B per i rossoneri sia Santiago Gimenez del Feyenoord.

