L’ex attaccante Jean Pierre Papin ha ammesso di avere un debole per l’attaccante belga.

Jean Pierre Papin alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Europei e anche di alcuni obiettivi del Milan. “Chi passerà tra Francia e Belgio? Non lo so, sul serio, perché, per come gioca ora la Francia, tutto è possibile”.

Il centrocampista

“Kanté non cambia mai, lavora e corre per la squadra. Gioca semplice ed è sempre in movimento. Oggi è il nostro numero uno. Recupera tanti palloni e li passa ai compagni con precisione. Rende il gioco più fluido e, quando avanza, serve i nostri attaccanti negli spazi”.

Youssouf Fofana

Su Lukaku

“È uno dei ‘nove’ più forti al mondo perché grande fisicamente e veloce, e perché è sinistro, ma sa tirare anche di destro. Il Belgio però ha anche De Bruyne, un centrocampista incredibile, e altri giocatori interessanti come il rapidissimo Doku. E attenti a Tielemans: quando decide di giocare al meglio, diventa importantissimo. Non sarà facile né per lui né per Upamecano e Saliba: dovranno avere mille occhi, tenere i giusti posizionamenti, Lukaku è capace di tutto“.

I due obiettivi di mercato del Milan

“Di Lukaku ho detto, il Milan ha bisogno di un attaccante così, per sostituire Giroud. Lukaku lotta per la squadra. Fofana l’ho studiato nel Monaco di Hutter (allenatore austriaco, ndr): fa un lavoro incredibile alla maniera di Kanté. Hutter lo ha fatto diventare un centrocampista che copre tanti metri di campo, tra un’area e l’altra”.

L’articolo Papin: “Lukaku è uno dei 9 più forti al mondo” poi scatta il paragone pesantissimo per Fofana proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG