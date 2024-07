I rossoneri si ritroveranno a Milanello lunedì 8 luglio: lo stato d’animo della tifoseria non è positivo ma il nuovo allenatore proverà a cambiare le cose.

Sta per iniziare l’era Fonseca al Milan ed il Corriere dello Sport fa il punto sulle tante novità che ci saranno.

Lo staff

Il lusitano si porterà alcuni uomini fidati che si uniranno a coloro che sono ancora sotto contratto col club rossonero. Ci sarà l’ingresso di Paulo Ferreira come vice allenatore e capo degli match analyst, quest’ultimo si occuperà anche della fase difensiva, settore che negli ultimi anni ha visto Daniele Bonera al timone. L’ex difensore infatti assumerà la guida della squadra Milan Futuro, destinata a competere in Serie C. Un altro volto nuovo sarà quello di Tiago Leal, il tattico.

Milanello

Alla ricerca dell’inversione di tendenza

Sul fronte della preparazione atletica, Paolo Mourao sarà chiamato a rivoluzionare la condizione fisica dei giocatori, mirando a ridurre l’incidenza degli infortuni che hanno a lungo tormentato il gruppo, soprattutto nel corso degli ultimi anni. Il nuovo preparatore dei portieri dovrebbe essere Antonio Ferreira.

Il programma delle amichevoli

Il Milan inizierà sfidando a Vienna il 20 luglio il Rapid, per poi spostarsi oltreoceano, dove dal 27 luglio al 6 agosto ci sarà la tournée americana in cui verranno affrontati avversari del calibro di Manchester City, Real Madrid e Barcellona. Il rientro in Italia vedrà i rossoneri impegnati nel Trofeo Berlusconi contro il Monza il 13 agosto, l’ultima sfida prima dell’esordio ufficiale in campionato.

L’articolo Milan: manca sempre meno all’inizio dei lavori a Milanello, ecco lo staff di Fonseca e il programma delle amichevoli proviene da Notizie Milan.

