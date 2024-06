La cessione di The potrebbe essere la chiave per arrivare al grande attaccante, su tutti Victor Osimhen in uscita dal Napoli.

Il Milan continua, seppur faticosamente, a rincorrere il grande acquisto in attacco. Come detto il primo nome sulla lista è quello di Joshua Zirkzee, per cui la squadra rossonera ha comunicato al Bologna la volontà di pagare la clausola da 40 milioni forte dell’accordo con il giocatore. I problemi maggiori stanno derivando dalle commissioni richieste dall’agente dell’olandese, richieste che potrebbero far naufragare la trattativa. Il Club di Via Aldo Rossi – scrivono i colleghi di MilanLive, potrebbero avere un clamoroso asso nella manica.

Osimhen al Milan

Il titolo è forte, la notizia ancor di più: Victor Osimhen al Milan. Secondo quando evidenziato dai colleghi di MilanLive la squadra mercato rossonera, visti i problemi che sta incontrando con l’affare Zirkzee, potrebbe valutare il grande acquisto dal Napoli. Il nigeriano infatti lascerà con ogni probabilità i partenopei, su di lui inoltre gravita una clausola da 130 milioni. Clausola che il Milan potrebbe pagare dopo aver incassato una cifra principesca dalla cessione di Theo, di almeno 80 milioni. Al momento, ci teniamo a ribadirlo, sono solo ed esclusivamente indiscrezioni, rumors di mercato e nulla più.

Theo Hernandez

La verità su Theo

La situazione riguardante Theo è più semplice di quanto possa apparire. La volontà del giocatore di restare in rossonero c’è, non è mai stata in discussione a dire il vero. Il francese giustamente desidera essere equiparato al giocatore più pagato della rosa Rafa Leao, essendo come il portoghese uno degli uomini chiave della squadra. Qualora il Milan voglia assecondare questa richiesta, il rinnovo sarebbe cosa automatica.

