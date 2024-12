Milan-Osimhen, si riapre tutto? Ci sarebbe un vero e proprio piano per arrivare all’attaccante del Napoli, ecco come.

Nel mondo del calcio, ogni vittoria rinfranca gli animi e alimenta sogni sempre più grandi, soprattutto tra i tifosi. Il ritorno al successo del Milan, con una solida prestazione che ha visto la squadra trionfare per 3-0 contro l’Empoli, non fa eccezione.

Questo successo rappresenta una svolta significativa in un avvio di stagione finora non esaltante, segnato da due pareggi consecutivi che avevano lasciato l’amaro in bocca. L’ottimismo per il futuro si mescola ora con la speranza di rinforzi all’altezza delle ambizioni rossonere.

Una prestazione che rassicura e il piano Osimhen

Con la recente vittoria contro l’Empoli, il Milan mostra segni di una ripresa tanto attesa. La squadra, guidata da Paulo Fonseca, ha non solo ottenuto tre punti fondamentali ma ha anche offerto ai tifosi una prestazione di qualità, riuscendo a mantenere la porta inviolata e a dominare l’incontro senza concedere occasioni all’avversario. È un risultato che offre molteplici spunti positivi, non ultima l’affermazione tattica e la solidità difensiva, testimoniata dalla scelta vincente dell’integrazione di Musah nel ruolo di quinto di difesa, una soluzione che potrebbe assumere carattere di continuità vista l’efficacia mostrata.

Aspirazioni di mercato e la chiave Osimhen

Le vittorie rafforzano squadre e tifosi ma alimentano anche i sogni di grandi colpi di mercato. In questo contesto si inserisce la figura di Victor Osimhen, attaccante in prestito dal Napoli al Galatasaray ma con il contratto che lo lega al club partenopeo fino al 2026. Nonostante il Milan abbia optato per Alvaro Morata nell’ultima sessione estiva, il sogno di molti tifosi rimane Osimhen. La sua possibile acquisizione – scrive Milanlive.it – è condizionata dalla necessità di adeguare le finanze: con un costo del cartellino fissato a 60 milioni di euro, la società dovrebbe realizzare significative plusvalenze per potersi permettere un investimento di tale entità, considerato l’attuale orientamento del club a favorire acquisti più oculati. Tra i giocatori più esposti ci sarebbe Theo che, al momento, appare il rossonero più distante dal rinnovo contrattuale.

Strategie e possibili scenari futuri

Mentre la squadra si concentra sulle prossime sfide, in casa Milan si iniziano a delineare le strategie di mercato future. Un nome su tutti fa discutere quando si parla di possibili cessioni generate per finanziare entrate faraoniche: Theo Hernandez, per il quale non si è ancora raggiunto un accordo di rinnovo. Allo stesso tempo, si pondera la solidità di un progetto che non vuole dipendere dalla vendita dei suoi pezzi pregiati, come Maignan, prossimo al rinnovo.

