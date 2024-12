L’olandese è definitivamente esploso col Milan ed a livello internazionale in questi primi tre mesi di stagione. Tutto quello che c’è da sapere su di lui tra numeri e contratto.

Nell’ambito del calcio, ogni tanto emerge un giocatore che non solo incanta gli spettatori con le sue prestazioni ma si stabilisce rapidamente come un elemento cruciale per la sua squadra. Questo è il caso di Tijjani Reijnders, il centrocampista olandese che ha recentemente catturato l’attenzione di tutta Europa con le sue prestazioni scintillanti in rossonero.

Con quattro reti segnate nel solo mese di novembre, considerando tutte le competizioni, Reijnders si impone come il centrocampista più prolifico tra i cinque principali campionati europei. Ma cosa rende Reijnders così speciale sul campo e quali movimenti di mercato potrebbero influenzare il suo futuro? Scopriamo insieme.

Un mese da record

Il centrocampista del Milan non è ormai un giocatore qualsiasi; si è dimostrato un vero giocoliere tra mediana e trequarti con colpi sontuosi come l’avvio dell’azione e la rete al Bernabeu, l’assist a Leao a Cagliari e l’ultima doppietta di qualità all’Empoli. La sua recente esplosione sottoporta evidenziata dai gol realizzati anche contro il Bruges ed il Monza, non solo ha rafforzato la certezza del Milan di aver tra le mani un campione ma ha anche permesso una gestione più serena delle partite. La sua efficienza sotto porta è confermata da un totale di tre gol in campionato, eguagliando giá il suo score della stagione precedente.

Storia e contratto

Reijnders segue le orme di illustri connazionali che hanno indossato la maglia rossonera, come Clarence Seedorf e Ruud Gullit, diventando il terzo centrocampista olandese a realizzare una doppietta in Serie A per il Milan. Ma è il suo futuro a generare altrettanto interesse, con i rossoneri che prevedono di rinnovare il suo contratto fino al 2030, riconoscendo il suo valore sia in campo con un adeguamento d’ingaggio (al.momento guadagna 1,6 milioni a stagione) che come investimento a lungo termine da tenere lontano dalla concorreza. Attualmente valutato oltre i sessanta milioni di Euro, Reijnders rappresenta un asset prezioso per il Milan che ha visto triplicare il suo valore in meno di due stagioni.

Reijnders esultanza Milan

L’evoluzione con Fonseca

L’evoluzione di Reijnders da centrocampista di talento a pezzo pregiato dell’élite europea si deve in gran parte al lavoro svolto sotto la direzione tecnica di Paulo Fonseca. Dopo i lampi di classe mostrati con Pioli la scorsa stagione, Tijani ora è definitivamente esploso e a 26 anni ha ritrovato, sotto la guida del portoghese, non solo la fiducia ma anche un ruolo in campo che esalta le sue qualità, permettendogli di esprimersi al meglio sia in fase offensiva che di costruzione grazie soprattutto alla maggiore libertà concessagli in campo che ne ha favorito lo sprigionarsi del proprio talento.

Leggi l’articolo completo Milan, Reijnders non finisce mai. Tra gol, valutazione e rinnovo, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG