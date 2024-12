Il brasiliano, tra i migliori e piú vincenti portieri dell’intera storia rossonera, non è più il preparatore dei portieri del Milan da questa stagione ma il suo legame con quei colori non è mai venuto meno.

In un mondo calcistico dove i giocatori vanno e vengono, le parole di Nelson Dida risuonano con un’eco di speranza e fiducia per il Milan.

L’ex numero uno rossonero due volte campione d’Europa, presente a un evento di beneficenza legato al padel, ha condiviso la sua visione del futuro immediato e del panorama attuale per la squadra di cui è stato un pilastro.

Diavolo in miglioramento

Nel corso dell’intervista, Dida si è espresso con ottimismo sulla crescita del Milan, notando un miglioramento significativo dopo la recente vittoria contro l’Empoli. Ha sottolineato come la fiducia reciproca tra staff tecnico e giocatori stia crescendo rappresentando delle vere e proprie fondamenta per migliorare ulteriormente e raggiungere risultati sempre migliori.

Lo scudetto non è un sogno lontano

Nonostante il ritardo in classifica, l’ex estremo difensore brasiliano rimane ottimista riguardo alle possibilità del Milan di competere per lo scudetto. Per Dida, il focus dovrebbe essere sul migliorare le prestazioni partita dopo partita senza fissarsi sulla classifica, credendo fermamente nella capacità della squadra di risalire e fare la differenza anche in Champions e Coppa Italia. Secondo Dida il materiale umano e tecnico per competere fino alla fine al Milan c’è a partire da Rafa Leao e Tijani Reijnders.

Mike Maignan

Il futuro tra i pali

Uno dei focus principali dell’intervista è stato Mike Maignan, l’attuale numero uno del Milan. Dida non ha dubbi sulle capacità del francese e predice che diventerà il miglior portiere al mondo, menzionando anche l’importanza del gioco coi piedi in impostazione dal basso sotto la guida del tecnico Fonseca. La sua raccomandazione è chiara: Maignan deve rimanere a Milano.

