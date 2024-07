Il Milan ha incassato il sì di Pavlovic, c’è ancora distanza invece tra i rossoneri e il Salisburgo: i dettagli della trattativa.

Nelle dinamiche sempre mutevoli del calciomercato, il Milan sembra aver posto il proprio interesse su un obiettivo ben preciso per rafforzare la propria difesa: Strahinja Pavlovic, il difensore centrale mancino del RB Salisburgo. Il giocatore serbo, classe 2001, emerge come figura chiave per i rossoneri in questa sessione di mercato, con un contratto in vigore con la squadra austriaca ancora per tre anni.

Un accordo favorito da Pavlovic

Strahinja Pavlovic sembra aver accolto con grande entusiasmo l’idea di vestire la maglia del Milan. L’intesa raggiunta con il club italiano prevede un contratto quinquennale che lo leggerebbe ai Rossoneri fino al 30 giugno 2029, con uno stipendio netto di 1,5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Questo importo rappresenterebbe sostanzialmente il doppio di quanto Pavlovic percepisce attualmente al RB Salisburgo, segno di un significativo salto di qualità non solo in termini sportivi ma anche economici per il difensore serbo.

Paulo Fonseca

Le sfide della negoziazione

Nonostante l’accordo tra il giocatore e il Milan sembri aver trovato una solida base comune, rimane aperta la questione tra i due club per quanto riguarda l’aspetto finanziario dell’operazione. Il RB Salisburgo valuta Pavlovic 30 milioni di euro, mentre il Milan ha avanzato un’offerta di 20 milioni più eventuali bonus. Questo gap di 10 milioni tra domanda e offerta richiederà ulteriori dialoghi e trattative, con entrambe le parti che sembrano decise a lavorare per colmare la distanza. Il desiderio del giocatore di trasferirsi al Milan potrebbe giocare un ruolo chiave nelle negoziazioni, fornendo una leva al club italiano nel tentativo di raggiungere un compromesso economicamente vantaggioso.

In conclusione, il futuro di Strahinja Pavlovic sembra tendere verso la Serie A, con il Milan chiaramente in pole position per assicurarsi le prestazioni del giovane talento serbo. La questione economica rimane il principale ostacolo da superare, ma con la volontà del giocatore che inclina la bilancia a favore dei rossoneri, le parti coinvolte sono fiduciose di poter trovare una soluzione che soddisfi tutti gli attori coinvolti in questa complessa operazione di mercato.

