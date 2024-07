La Roma ha offerto Abraham al Milan, in cerca di una terza. Ecco le condizioni necessarie per sbloccare l’affare tra giallorossi e rossoneri.

Il calciomercato estivo vede protagonista Tammy Abraham, attaccante inglese classe 1997, le cui prestazioni hanno attirato l’attenzione del Milan che è alla ricerca di una terza punta per la sua formazione. Secondo le ultime indiscrezioni, apparirebbe un interesse concreto da parte dei rossoneri per l’ex giocatore della Roma, con il quale Abraham potrebbe rivedere numerosi ex compagni del Chelsea, creando una vera e propria rimpatriata milanese.

Una mosaico di vecchie conoscenze

Tra i profili accostati al Milan c’è senza dubbio quello di Tammy Abraham, il quale avrebbe espresso la propria disponibilità a indossare la maglia rossonera. Questa decisione non sorprende, dato il contesto accogliente che il Milan potrebbe offrirgli: un ritorno tra amici e contemporanei che conosce bene dai tempi londinesi. Tra questi ci sono nomi noti come Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek, ma soprattutto Fikayo Tomori, con cui Abraham non solo ha condiviso molti anni di crescita professionale ma anche esperienze di vita, testimoniata dalle loro numerose vacanze passate insieme. Quest’amicizia profonda con Tomori potrebbe essere altro che un catalizzatore nel suo trasferimento a Milano.

Paulo Fonseca

I contorni dell’operazione

L’ingaggio di Abraham dal Milan non dipenderà unicamente dagli affetti e dalle amicizie. Dal punto di vista tecnico, la squadra Identifica in lui l’attaccante con le caratteristiche ideali per integrarsi al meglio con gli altri due attaccanti, Álvaro Morata e Luka Jović, combinando efficacemente con il loro stile di gioco. Il Milan, tuttavia, considera eccessiva la richiesta economica di 25-30 milioni di euro presentata dalla Roma, cercando formule meno onerose per rendere possibile l’acquisto.

La finestra di mercato

La trattativa tra il Milan e la Roma, per ora, procede su binari paralleli con proposte contrapposte: da una parte, la volontà milanese di un prestito, dall’altra una completa apertura della Roma non sembra pervenire. Nonostante ciò, esiste la possibilità di un accordo intorno ai 17 milioni di euro, una somma che manterrebbe in equilibrio i conti dei capitolini senza generare minusvalenze. Inoltre, il Milan potrebbe inserire nella trattativa Alexis Saelemaekers, giocatore apprezzato da Daniele De Rossi, che potrebbe quindi abbassare ulteriormente la parte economica necessaria per l’acquisto di Abraham.

Ora che il calciomercato entra nel vivo, sarà interessante vedere come questa stori si svilupperà, dato che l’interesse del Milan per Abraham appare chiaro, come anche le complicazioni intrinseche di una trattativa che va oltre il semplice scambio di cifre, toccando cordiali sentimentali e relazionali tra i giocatori.

