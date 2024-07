Il Milan è in pressing col Monaco per Fofana, con cui ha già trovato un accordo sul contratto. I rossoneri sono fiduciosi di chiudere alle proprie condizioni.

Nell’ambito della sessione estiva del calciomercato, il Milan punta con determinazione alla valorizzazione del proprio centrocampo attraverso l’acquisizione di Youssouf Fofana, attualmente in forza al Monaco. La trattativa tra le due società appare come uno degli affari più intriganti di questa finestra di mercato, rivelando la strategia dei rossoneri per rafforzare un settore chiave in vista della prossima stagione.

Un profilo ideale per il Milan

Youssouf Fofana, classe 1999, ha dimostrato nella scorsa stagione con il Monaco le sue qualità come mediano difensivo, adattandosi con successo sia al modulo 4-2-3-1 che al 4-3-3. Questa versatilità lo rende il candidato ideale per il centrocampo del Milan, specialmente in un momento in cui la squadra, guidata dal neo allenatore Paulo Fonseca, ricerca un sostituto adeguato dopo le partenze di Franck Kessié e Sandro Tonali. La partecipazione di Fofana agli Europei 2024 con la Francia, al fianco di altri giocatori rossoneri, non fa che aumentare l’attrattiva del giocatore agli occhi della dirigenza milanista.

Giorgio Furlani

Intesa e ostacoli nella trattativa

Nonostante l’accordo raggiunto con Fofana per un contratto quinquennale, che prevede uno stipendio netto di circa 3 milioni di euro annui fino al 30 giugno 2029, il Milan deve ancora trovare un’intesa economica con il Monaco. La società del Principato valuta il cartellino del giocatore 25 milioni di euro, una richiesta ritenuta elevata da parte milanista, considerando la prossima scadenza del contratto di Fofana nel 2025. Il Milan spera di poter chiudere l’affare proponendo una cifra intorno ai 17-18 milioni di euro più eventuali bonus, confidando in una conclusione positiva delle trattative.

Aspettative e strategie future

L’eventuale arrivo di Fofana al Milan rappresenterebbe un tassello fondamentale nella costruzione della squadra pensata da Fonseca, offrendo una soluzione di qualità e grinta per il reparto mediano. La trattativa per Fofana si inserisce in un contesto di calciomercato estremamente attivo per il Milan, che rivede nelle potenzialità del giocatore un investimento strategico per il proprio futuro. Resta da vedere se la dirigenza riuscirà a superare gli ostacoli economici presentati dal Monaco, in un’operazione che si annuncia tutt’altro che semplice ma certamente ricca di potenzialità per il rinforzo della rosa rossonera.

