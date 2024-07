Milan e Salisburgo sono sempre più vicini a trovare un accordo per Pavlovic. Il difensore serbo è a un passo dai rossoneri.

In quest’estate caldissima sul fronte mercato, il Milan segue con grande interesse le prestazioni del difensore del Salisburgo, Strahinja Pavlovic. Il giocatore classe 2001, distintosi per le sue qualità sia fisiche che tecniche, pare essere la prima scelta per rinforzare la difesa rossonera guidata da Paulo Fonseca. La trattativa tra i due club ha già preso piede, con il giocatore che avrebbe già espresso la propria preferenza per il trasferimento in Italia.

Piano di fonseca per la difesa

Paulo Fonseca, alla ricerca di un rinnovamento qualitativo per il reparto difensivo della squadra, ha individuato in Pavlovic il profilo ideale per apportare solidità e affidabilità. L’atleta serbo, con il suo profilo di mancino e la notevole stazza fisica, rispecchia pienamente l’idea di giocatore che Fonseca desidera integrare nella sua strategia per il Milan. La potenziale acquisizione di Pavlovic darebbe al tecnico maggiori opzioni per variare la disposizione tattica della difesa.

Giorgio Furlani

Ottimismo e trattative

Dalle informazioni raccolte, sembra che tra il Milan e il Salisburgo ci sia un clima di cauto ottimismo riguardo la buona riuscita delle trattative. Inizialmente le richieste economiche si aggiravano intorno ai 20 milioni di euro, cifra che le parti stanno cercando di limare per arrivare a un accordo più conveniente per entrambi. La riduzione della cifra richiesta dal club austriaco è un segnale positivo che indica un’avanzata significativa verso la chiusura dell’affare.

Conclusione e prospettive

La potenziale acquisizione di Strahinja Pavlovic dal Salisburgo rappresenterebbe un importante colpo di mercato per il Milan e per il progetto tecnico di Paulo Fonseca. La sua juventù, accoppiata alle già solide abilità difensive, lo configura come un investimento a lungo termine che potrebbe portare benefici sostanziali alla linea arretrata della squadra. La trattativa, che procede in maniera promettente, potrebbe concludersi con un esito favorevole nelle prossime settimane, arricchendo così la rosa rossonera con un elemento di alto profilo e grande prospettiva.

