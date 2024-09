Carlo Pellegatti ha parlato dell’attuale momento del Milan e della voce riguardante il possibile cambio della guida tecnica.

L’hastag Fonseca out già circola sui social a tinte rossonere che ne chiedono l’esonero immediato. La falsa partenza non ha certamente giovato al neo tecnico del Milan, che ora è senza appello nell’occhio del ciclone. Carlo Pellegatti, sul proprio canale YouTube, ha parlato del delicato momento che sta attraversando il Milan svelando anche indiscrezioni molto importanti sull’ipotetico successore del portoghese.

Fonseca ha fatto un errore

“Fonseca è nel mirino dei tifosi e della critica. E questo non va bene. Forse il suo errore è che ha voluto giocare con questo Milan in una certa maniera. L’idea è giusta, ma è sicuro di avere i giocatori adatti? Al Milan non ci sono giocatori per la ripartenza dal basso. Col Lille era la terza difesa del campionato. Calabria al momento è molto superiore a Emerson Royal. Jimenez gioca a destra non è il vice Theo, ci manca. Deve tenere conto dei giocatori che ha. L’errore di Fonseca è quello di avere cercato un Milan teorico, astratto che non rispecchia la realtà. Deve discutere, decidere insieme alla società. Oggi è fondamentale. Il problema è lì. Non sono d’accordo che Ibrahimovic lo abbia lasciato da solo ora. Fonseca va aiutato.

Certo si può buttare via, può essere una soluzione. Ma si deve prendere uno più bravo. I dirigenti devono sempre stare a Milanello, Maldini e Massara erano lì, come Mirabelli. Anche Galliani e Braida lo facevano. La società rassicura i giocatori, se si accorgono che il fantino non è bravo diventa complicato. Vogliono essere guidati.”

Stefano Pioli

Il successore di Fonseca

“Soffro perché io spero di non cambiare allenatore. Vorrebbe dire che i risultati saranno buoni. Se si valuterà, bisogna vedere. Pioli è sempre contratto con il Milan, non ha mai rescisso. Pioli può essere una soluzione, che secondo me non prenderanno. Dovranno essere pronti per

l’eventuale nuovo allenatore. Ma al momento mollare Fonseca è autolesionismo”.

