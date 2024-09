Federico Balzaretti ha svelato le ragioni per cui, a suo dire Theo e Leao sono stati lasciati in panchina da Fonseca nella sfida contro la Lazio.

Il caso c’è. inutile negarlo o volerlo nascondere. Quanto accaduto a Roma sabato sera, durante il cooling break, non può passare inosservato nonostante la volontà anche lodevole degli interpreti di mettere una pezza su quanto accaduto. Il tutto inoltre dopo che Fonseca, a sorpresa, li aveva lasciati fuori dagli undici titolari. L’atteggiamento di Theo e Leao di estraniarsi dal corpo squadra, restando isolati dal resto nei compagni durante il cooling break è un’immagine che alimenta polemica e, legittimamente, anche l’integrità dello spogliatoio rossonero. Come prevedibile i dibattiti divampano, come un fuoco ormai indomabile, e alcuni addetti ai lavori non lesinano critiche marcate ai due milanisti. Federico Balzaretti, durante la trasmissione Sky-Calcio Club, ha espresso parole decisamente forti sul caso, mettendo in luce un aspetto poco considerato.

Theo e Leao fuori per scelta tecnica

“Theo e Leao sono i più forti della rosa. Non è stata una scelta tecnica ma di atteggiamenti negativi verso squadra e allenatore. Se tu alla terza giornata sei già costretto a forzare una situazione del genere. Conte è già entrato dentro ai giocatori del Napoli, non possiamo dire la stessa cosa di Fonseca”.

Rafael Leao

Il confronto imminente

La situazione ha suscitato curiosità e qualche malumore tra i tifosi, ma la prossima pausa per gli impegni delle nazionali potrebbe offrire l’opportunità per un chiarimento. Si prevede che, al suo ritorno a Milano, Zlatan Ibrahimovic avrà un confronto diretto con Theo Hernandez e Rafael Leao. Questo incontro – scrive Tuttosport – potrebbe essere cruciale per affrontare le dinamiche interne al gruppo e ribadire l’importanza della coesione squadra nella corsa ai successi futuri.

