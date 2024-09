La posizione di Fonseca è tutt’altro che stabile. Non sono esclusi clamorosi ribaltoni, ecco quindi i possibili sostituti del tecnico portoghese.

In una fase cruciale della stagione calcistica, il Milan si trova ad affrontare turbolenze che potrebbero incidere notevolmente sul suo futuro. Nonostante il supporto manifestato dalla dirigenza, la panchina di Paulo Fonseca sembra traballare sotto il peso di risultati non all’altezza delle aspettative, specialmente in un contesto così competitivo come quello della Serie A e dell’annunciato impegno in Champions League. Gli occhi sono puntati sul tecnico, con potenziali cambiamenti all’orizzonte che potrebbero riscrivere le strategie del club milanese.

Un momento critico per Fonseca

La situazione di Paulo Fonseca al timone del Milan appare sempre più precaria. Difatti, l’allenatore, pur continuando a godere della fiducia ufficiale della società, si trova sotto un’incessante pressione dovuta, in parte, alla performance del team rispetto ai diretti competitori. Con l’Inter e la Juventus ad una distanza di +5 punti in classifica, le prossime partite, e in particolare quelle contro il Liverpool in Champions League e il derby contro l’Inter, sono viste come momenti decisivi per il suo futuro con il club.

Stefano Pioli

Gli incroci decisivi sul cammino

Il ritorno dal break dedicato alle competizioni internazionali segnerà per Fonseca un vero e proprio esame di fuoco. La sfida contro il Venezia potrebbe sembrare meno impegnativa rispetto a quelle che verranno, ma è il confronto con avversari del calibro del Liverpool e l’attesissimo derby della Madonnina ad essere cruciali. Questi incontri rappresentano non solo prove tecniche importanti per la squadra ma saranno altresì determinanti per le scelte future della dirigenza riguardo la guida tecnica.

Scenari futuri e possibili sostituti

Nonostante la possibile resilienza di Fonseca, le voci di un possibile avvicendamento sulla panchina del Milan diventano sempre più insistenti, ipotizzando un cambio potenziale già nella prossima pausa di ottobre. Con Stefano Pioli, legato ancora al club da un contratto fino al 30 giugno 2025, appare improbabile un suo ritorno. Ciò porta l’attenzione su figure come Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, entrambi allenatori con un bagaglio di esperienza e successi che potrebbe fare al caso del Milan per ritrovare il cammino giusto.

