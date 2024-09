Fabio Ravezzani ha espresso molto forti sul comportamento di Theo durante il molto dibattuto cooling break contro la Lazio.

Il caso c’è. inutile negarlo o volerlo nascondere. Quanto accaduto a Roma sabato sera, durante il cooling break, non può passare inosservato nonostante la volontà anche lodevole degli interpreti di mettere una pezza su quanto accaduto. L’atteggiamento di Theo e Leao di estraniarsi dal corpo squadra, restando isolati dal resto nei compagni durante il cooling break è un’immagine che alimenta polemica e, legittimamente, anche l’integrità dello spogliatoio rossonero. Come prevedibile i dibattiti divampano, come un fuoco ormai indomabile, e alcuni addetti ai lavori non lesinano critiche marcate ai due milanisti. Fabio Ravezzani, attraverso un post sul proprio profilo X, ha espresso in modo chiaro e forte il disappunto nei confronti del 19 rossonero.

Theo sta mentendo

Fabio Ravezzani evidenzia un’anomalia sia nel comportamento assunto da Theo, sia nelle dichiarazioni fatte al termine della gara. Afferma infatti che “quando Theo dice che lui e Leao durante il cooling break sono andati dalla parte opposta del campo perché appena entrati non avevano bisogno di ristorarsi o mente in modo grottesco oppure non ha la minima idea di cosa sia il concetto di squadra. Il che sarebbe pure peggio”.

Rafael Leao e Theo Hernandez

Theo a fine partita sull’episodio

Theo Hernandez, al termine della partita, ha sminuito quanto accaduto rimarcando che non è successo” niente, solo che eravamo entrati da due minuti. Non è nulla contro l’allenatore e la squadra. Eravamo entrati da due minuti, non avevamo bisogno del cooling break. La gente parla dice cose non vere. Io e Rafa siamo con la squadra. Quello è l’importante”.

