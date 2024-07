Carlo Pellegatti ha svelato che, per un grande Milan, venderebbe Thiaw per prendere uno tra Buongiorno o Calafiori.

Il Milan sta approcciando al mercato con le idee chiare. La squadra ha bisogno di alcuni ritocchi, pochi ma funzionali. La difesa è senza dubbio un reparto da migliorare, non solo per la partenza di Kjaer, ma anche e soprattutto per offrire a Fonseca alternative e possibilità concrete di ricostruire la solidità difensiva richiesta per competere per grandi obiettivi. Il Club di Via Aldo Rossi, in tal senso, ha blindato Tomori ma non Thiaw, seppur la richiesta per lasciarlo partire non è affatto bassa. Il Newcastle ci sta facendo più di un pensiero infatti ma, al momento, non c’è nulla di concreto. Carlo Pellegatti, intervenuto a Radio Rossonera, ha svelato un clamoroso intreccio di mercato che vorrebbe si realizzasse al Milan.

Thiaw out per uno tra Buongiorno o Calafiori

Nonostante l’Europeo non sia stato prodigo di soddisfazioni per gli azzurri, su tutti spiccano le prestazioni di Calafiori. Il centrale del Bologna ha dimostrato un talento non comune, non a caso su di lui potrebbe presto azionarsi una vera e propria asta di mercato. Buongiorno invece, pur non trovando spazio negli undici di Spalletti, è tra i migliori giovani del nostro campionato. Carlo Pellegatti, lasciando il campo un po’ alla fantasia e al fantamercato ha auspicato che il suo sogno per “un grande Milan è quello che se ti arrivano 30/35 milioni per Thiaw, ne aggiungi 5/6/7 e vai a prendere Buongiorno o Calafiori. Come fatto con Tonali l’anno scorso. Calafiori a livello mediatico sarebbe un gran colpo…lo rubi alla Juventus, convinci il Bologna, è il giocatore oggi simbolo dell’Italia. Poi io personalmente i 20/25 per Royal a destra me li tengo, continuo con Calabria e Florenzi, e ne aggiungo 15 per andare comunque su Buongiorno“.

Alessandro Buongiorno

La situazione di Thiaw

La posizione di Thiaw è abbastanza delineata: il Milan non intende venderlo se non per un’offerta da 30 milioni. Il centrale tedesco è uno di quei profili su cui la società intende puntare, difatti le grandi manovre per la difesa sono concentrate sul terzino di fascia destra che, con ottime probabilità, sarà Emerson Royal, ed eventualmente un vice Theo. In questo caso non si esclude la promozione di Jimenez appena riscattato dal Real Madrid.

