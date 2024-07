Era prevedibile per via dei trascorsi romani dell’allenatore e non solo ma Florenzi probabilmente lascerà il club.

Il Milan sta lavorando per regalare a Fonseca il nuovo numero 9 ed altri acquisti in entrata ma ovviamente una grande attenzione merita anche il mercato in uscita.

In uscita

Al centro delle discussioni sulle possibili uscite dal club ci sono nomi già noti ai tifosi del Milan, come Divock Origi e Fode Ballo-Touré, che non hanno soddisfatto le aspettative. Tuttavia, sembrano esserci novità su Alessandro Florenzi, che in passato ha avuto un rapporto complesso con Paulo Fonseca ai tempi della loro comune militanza nella Roma.

Alessandro Florenzi

Il passato che ritorna

Il rapporto tra i due portò l’esterno a trasferirsi al Valencia e ora, sebbene sia teoricamente possibile che i rapporti tra giocatore e allenatore possano essere ricomposti, le indicazioni fornite dalla Gazzetta dello Sport sembrano dipingere un altro scenario. Il destino di Florenzi sembra essere ormai inclinato verso un’uscita dal Milan, specie alla luce della ricerca attiva di un nuovo terzino destro da parte della dirigenza rossonera.

Gli obiettivi

Moncada e soci cercano un terzino destro con caratteristiche di spinta e hanno puntato due profili in particolare: si tratta di Emerson Royal e Matty Cash, in ordine di preferenza. In bilico c’è anche il futuro di Calabria che ha il contratto in scadenza nel 2025 e ci sarebbe distanza tra le parti per quel che riguarda il rinnovo.

