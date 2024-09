Carlo Pellegatti ha svelato le ultime in merito al rinnovo contrattuale di Calabria con il Milan. Il giornalista ha fatto chiarezza.

In un periodo di grandi cambiamenti e sfide, il Milan si trova a dover gestire con cautela e strategia le questioni contrattuali dei suoi giocatori chiave. Tra questi, Davide Calabria rappresenta un caso emblematico dell’attuale situazione societaria rossonera, segnata da una fase di transizione e da scelte tattiche cruciali per il futuro del club.

La situazione contrattuale di Calabria

Davide Calabria, difensore di lungo corso e capitano indiscusso del Milan, vive mesi di incertezza legati al rinnovo del suo contratto, in scadenza al termine della stagione 2024/2025. La trattativa tra il giocatore e la società meneghina sembra procedere a rilento, nonostante Calabria rappresenti uno degli ultimi simboli di ‘milanismo’ puro, sopravvivendo a significative partenze come quelle di Paolo Maldini e di Sandro Tonali. Criticato e fischiato durante l’esordio stagionale, Calabria sperimenta un momento delicato della sua carriera, che lo vede più che mai al centro delle attenzioni in un contesto non facile.

Davide Calabria

Pellegatti svela la verità

Carlo Pellegatti, sul proprio canale Youtube, ha fatto luce sui tanti equivoci che nelle ultime settimane sono gravitati attorno al rinnovo del capitano rossonero. In particolare ha affermato che“sul rinnovo di Calabria, non so quanta intenzione il Milan abbia di rinnovarlo. Lui non ha chiesto quattro milioni, ma un minino ritocco a 2,5 milioni. Salgono le possibilità che possa lasciare senza rinnovo”. Ricostruzione decisamente molto diversa rispetto a quella fatta di un giocatore pretenzioso alla voce richiesta economica per firmare con il Milan che, ricordiamo, è la squadra della sua vita.

