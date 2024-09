Mario Balotelli è sempre più vicino al ritorno in Italia. L’ex Milan è infatti in trattative con tre squadre, una in particolare. Ecco i dettagli.

Nel panorama del calcio italiano, una notizia sta riscuotendo particolare interesse: il possibile ritorno di Mario Balotelli nel nostro campionato. L’attaccante, senza squadra dopo la scadenza del suo contratto con l’Adana Demirsport in Turchia, sembra essere sul punto di iniziare un nuovo capitolo della sua carriera, stavolta nel campionato di Serie B. Nonostante le voci che lo vorrebbero lontano dai campi italiani, sembra che tre squadre si stiano muovendo con interesse verso il giocatore.

L’attesa di una nuova squadra

Mario Balotelli si trova attualmente senza una squadra. Dopo il termine dell’esperienza con l’Adana Demirsport, dove ha lasciato un’impronta con 7 gol in 16 partite, l’attaccante si allena in attesa di trovare una nuova casa calcistica. A 34 anni, Balotelli non ha ancora chiuso le porte a una nuova avventura sportiva, prediligendo un ritorno in Italia, sebbene al momento le squadre di Serie A non mostrino interesse.

San Siro

Serie B: nuova meta per Super Mario?

Il campionato di Serie B potrebbe rappresentare per Balotelli la chiave per rientrare nel calcio che conta. Nonostante una carriera che lo ha visto protagonista in diverse squadre, sia in Italia che all’estero, e un breve passaggio in Serie B con il Monza nel 2020, la seconda divisione italiana sembra ora offrirgli concretamente delle possibilità. Squadre ambiziose come Sassuolo, Bari e Palermo stanno valutando la possibilità di integrarlo nelle loro rose, vedendolo come un valore aggiunto capace di fare la differenza.

Il sogno di un ritorno in Nazionale

Il desiderio segreto di Balotelli rimane quello di indossare nuovamente la maglia della Nazionale Italiana. Il suo ultimo periodo in Turchia aveva alimentato speranze mai concretizzatesi di una chiamata da parte del CT Roberto Mancini. Oggi, attraverso un possibile ritorno in forma nel campionato di Serie B, l’attaccante potrebbe cercare di rivivere il sogno di vestire ancora il celebre azzurro.

Un’opzione affascinante: il Palermo

Tra le possibilità per il futuro di Balotelli spicca il Palermo, squadra della sua città natale. L’idea di rivederlo calcare i campi italiani in maglia rosanero suscita entusiasmo tra i tifosi, speranzosi che possa contribuire in maniera decisiva al sogno promozione. Il Palermo vuole riscattarsi dopo aver sfiorato l’accesso in Serie A l’anno passato, e la presenza di un giocatore del calibro di Balotelli potrebbe essere l’ingrediente mancante per raggiungere l’obiettivo.

