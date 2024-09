Bennacer sarebbe potuto essere un giocatore dell’Atletico Madrid. Ecco perché è saltato l’affare tra il Milan e il club spagnolo.

Nel frenetico mondo del calcio, le trattative di mercato possono collassare per una miriade di motivi, alcuni dei quali sono spesso al di là della comprensione del grande pubblico. Nel caso di Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, il suo potenziale trasferimento all’Atletico Madrid nell’ultima sessione di mercato estivo ha attirato particolare attenzione, non solo per l’abilità del giocatore, ma anche per le circostanze in cui l’affare non si è concretizzato. Approfondiamo i dettagli di questa vicenda per capire meglio cosa ha impedito il passaggio di Bennacer in Spagna.

Lo sguardo delle big europee

Durante i giorni culminanti del mercato estivo, sembrava che Bennacer stesse per lasciare il Milan, con due club europei di primo piano, l’Atletico Madrid e il Marseille, fortemente interessati al suo ingaggio. Inizialmente, furono i Colchoneros guidati da Diego Simeone a mostrare un interesse concreto per il mediano algerino. Tuttavia, nonostante l’interesse iniziale, sono stati i francesi del Marseille a fare passi più decisivi verso l’acquisizione del giocatore.

Ismael Bennacer

Un infortunio di troppo

La situazione ha subito una brusca svolta quando Bennacer ha subito un grave infortunio. Questo inconveniente fisico non solo ha rallentato le trattative, ma ha anche messo in dubbio le possibilità di un suo futuro trasferimento. Un infortunio grave, infatti, può significativamente ridurre l’interesse dei club, specialmente se il giocatore non dovesse riprendersi in tempo per il mercato di gennaio.

La questione economica dietro al mancato trasferimento

La verità dietro al mancato trasferimento di Bennacer all’Atletico Madrid, però, è emersa recentemente, gettando luce sulle complessità economiche che spesso influenzano le decisioni dei club. Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, un importante quotidiano spagnolo, il nodo cruciale della questione sarebbe stato il rifiuto da parte dell’Atletico Madrid di coprire l’intero stipendio di Bennacer. Di fronte a ciò, il Milan, desideroso di cedere il giocatore, non ha accettato formule di compromesso, portando così al fallimento della trattativa. Questo scenario evidenzia quanto la flessibilità finanziaria, o la mancanza di essa, possa essere determinante nel successo o nel fallimento delle negoziazioni di trasferimento.

