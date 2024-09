Radja Nainggolan spende parole forti prima contro il Milan e poi contro Leao. L’ex Inter non lesina critiche e accuse.

L’aria attorno al Milan è decisamente pesante: squadra, allenatore e società nel mirino di stampa e tifosi. Gli scari risultati di inizio stagione, uniti al caso cooling break, hanno scatenato l’opinione pubblica contro il Milan. Nelle ultime anche l’ex Inter Radja Nainggolan, intervistato a Gurulundia, ha speso parole decisamente forti sia su Leao che sulla squadra rossonera. Il belga è noto per essere un uomo decisamente molto diretto e poco avvezzo alla diplomazia e, difatti, non stupiscono i toni decisamente forti e fuori dalle righe.

Al Milan manca uno con i cogl*oni

“Al Milan manca uno con i cogl*oni, che può spingere gli altri e si fa rispettare quando dice una cosa”. Frase decisamente forte, come detto in precedenza forse anche fin troppo eccedente. Il belga ha certamente espresso con queste parole la mancanza – a suo dire – di un leader carismatico all’interno dello spogliatoio che faccia da guida e traino a tutto il gruppo.

Rafael Leao

Se Leao giocasse con me…

Nainggolan ne ha per tutti, non solo per la squadra ma anche nei riguardi del singolo. L’ex Inter infatti che paragonato Leao a Orsolini, affermando che sceglierebbe “Leao perché se giocasse con me lo metterei in riga. Orsolini da sempre il massimo, si impegna, è un giocatore che mi piace”. Anche questa affermazione forte vuole sottendere la necessità che un giocatore di indubbio valore tecnico come Leao, prenda per mano la squadra per guidarla contro tutto e tutti con autorevolezza e personalità.

