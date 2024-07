Carlo Pellegatti ha espresso il desiderio di rivedere in rossonero Giacomo Bonaventura che ha appena lasciato la Fiorentina.

Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Frase storica e simbolo di uno dei capolavori musicali di Antonello Venditti e slogan di Adriano Galliani quando, ai tempi, cercava di riportare a Milanello alcuni grandi campioni del Milan. Mai come oggi queste parole tornano di attualità, sospinte dal desiderio di Carlo Pellegatti di rivedere in maglia rossonera Giacomo Bonaventura.

Bonaventura al Milan

Carlo Pellegatti, sul proprio canale YouTube, ha parlato dei grandi temi di mercato legati al Milan lanciando una sorta di appello, svelando un suo desiderio. Il giornalista di fede rossonera ha infatti affermato di avere “un’idea forse un po’ romantica e vecchia, ma per completare la rosa io personalmente un’idea su un giocatore italiano, in questo momento libero e milanista, io un pensiero per Bonaventura lo farei, me lo riporterei a casa per completare la rosa, bravo, milanista e con entusiasmo, magari chiederebbe anche uno stipendio abbordabile“.

Milan

Bonaventura: il grande colpo a parametro zero

Giacomo Bonaventura si è appena liberato dal contratto con la Fiorentina e si iscrive alla corposa lista di parametri zero di lusso. L’ex rossonero potrebbe essere un colpo fattibile per il Milan, in cerca di qualità nella zona centrale del campo. La proposta di Pellegatti potrebbe trovare riscontro in un mercato che potrebbe regalare qualche sorpresa. In maglia viola ha disputato 162 partite mettendo a referto 22 gol e altrettanti assist. Col Milan invece 184 presenze con 35 reti e 30 assist.

