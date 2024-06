I nerazzurri contano di mettere a posto il bilancio e, perché no, cercare di guadagnare qualcosina da reinvestire con le cessioni di alcuni giovani.

Il 13 luglio l’Inter si ritroverà ad Appiano Gentile per il primo allenamento in vista della nuova stagione: il tecnico Inzaghi e il suo staff si troveranno di fronte a una rosa composta anche da 13 giocatori di ritorno dai prestiti. Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro di tutti questi.

I casi più importanti

Non rientrano nei piani del club Valentin Carboni e Joaquin Correa. Il primo è considerato un vero talento dalla dirigenza nerazzurra, tanto che l’idea è quella di non cederlo a titolo definitivo. L’ex Lazio, invece, rappresenta una situazione più complessa a causa del rendimento al di sotto delle aspettative nelle ultime stagioni, del suo ingaggio da 3,5 milioni e del contratto in scadenza nel 2025. La speranza è quella di piazzarlo in Arabia Saudita, dove potrebbe trovare una nuova squadra.

Joaquin Correa

In uscita

Franco Carboni è destinato al trasferimento al River Plate con una formula di prestito di 18 mesi che prevede diritto di riscatto e controriscatto per i nerazzurri. Per Sebastiano Esposito, invece, l’Empoli sembra essere la destinazione più probabile dopo una stagione soddisfacente alla Sampdoria. Suo fratello Francesco Pio sta attirando l’interesse di club come Sampdoria, Cagliari e Torino: l’Inter opterà per chi gli garantirà più minuti in campo. Oristanio interessa a Venezia ed Hellas Verona mentre per Satriano l’Inter spera di ricavare una cifra compresa tra i 7 e gli 8 milioni. Da valutare anche le situazioni di Agoumé, Zanotti, Salcedo, Filip Stankovic e Vanheusden.

L’articolo Inter: da definire il futuro di addirittura 13 giocatori proviene da Notizie Inter.

