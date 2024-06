La nazionale argentina ha chiuso il girone a punteggio pieno e nella notte italiana il capitano nerazzurro ha segnato una doppietta.

L’Argentina stanotte ha battuto anche il Perù nonostante la qualificazione al prossimo turno fosse già in archivio. Dopo due panchine Lautaro Martinez ha giocato dal primo minuto e ha segnato gli unici 2 goal della partita.

Il Toro

Il numero 10 dell’Inter ha parlato così del match a Tyc Sports: “Sono felice perché ho potuto segnare nelle tre partite della fase a gironi e perché ho potuto aiutare la squadra, questo è quello che conta. Sto bene, come ho detto alla fine della partita con il Cile, ho fatto una grande stagione con il mio club e mi sentivo bene, mi sentivo pronto per mettermi alle spalle il Mondiale: per me questo era importante, per prepararmi bene per la Copa America, cosa che ho fatto e lo sto dimostrando. Continuiamo a lavorare“.

Lautaro Martínez

L’assenza di Messi

“Sappiamo cosa significa per noi, cosa significa per me e per questo gruppo. Lui è il nostro capitano, ha sofferto molto il non essere qui oggi, lo viviamo ogni giorno. Spero che possa riprendersi presto”.

Verso le fasi finali

“Le rivali? Ci sono tante squadre oltre all’Uruguay. La Colombia gioca bene, il Brasile è sempre favorito per i suoi giocatori, ma noi dobbiamo fare il nostro lavoro. Continuare a lavorare come stiamo facendo e affrontare ogni partita come si deve“.

