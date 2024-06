I nerazzurri non hanno ancora l’accordo per il prolungamento del tecnico appena scudettato ma la cosa non preoccupa.

Simone Inzaghi si accinge a cominciare quella che sarà la sua quarta stagione consecutiva alla guida dell’Inter.

Il nodo

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro del piacentino non sembra affatto in bilico. La dirigenza nerazzurra e il tecnico sono infatti impegnati in trattative per la definizione di un rinnovo contrattuale che dovrebbe estendere l’impegno dell’allenatore fino al 2026. Nonostante le parti stiano ancora discutendo su dettagli come la durata esatta del contratto e l’adeguamento dell’ingaggio, c’è fiducia reciproca.

Roberto Mancini

Verso nuovi grandi traguardi

In poco tempo, Inzaghi ha saputo lasciare un segno indelebile nella storia dell’Inter, collezionando 6 trofei in 3 stagioni. L’ex allenatore della Lazio vuole eguagliare la prima esperienza nerazzurra di Roberto Mancini: l’ex commissario tecnico in totale ha guidato i nerazzurri per 6 anni ma gli ultimi 2 sono arrivati in secondo momento. Inzaghi non ci pensa e guarda già oltre. Se il suo legame con il club dovesse proseguire come previsto, potrebbe addirittura avvicinarsi ai record detenuti da leggende nerazzurre come Helenio Herrera e Virgilio Fossati: il primo è il più longevo della storia con 9 stagioni consecutive seduto sulla panchina nerazzurra mentre il secondo ha allenato l’Inter per 6 anni. E pensare che nella passata stagione Inzaghi è stato in pericolo di esonero almeno in un paio di occasioni.

