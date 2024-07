Il Milan monitora con attenzione e interesse i profili di Diogo Leite e Pavlovic ma occorre prima una cessione.

Nel panorama calcistico attuale, il calciomercato estivo si accende di voci, trattative e possibili trasferimenti che potrebbero rivoluzionare le squadre di tutta Europa. Tra questi, il Milan si posiziona come uno dei club più attenti e attivi, alla ricerca di nuove opportunità per rafforzare la propria rosa. Nonostante la ricerca di nuovi talenti sia un’operazione constante, un nome in particolare è emerso nelle ultime ore con insistenza: quello di Diogo Leite, difensore portoghese attualmente in forza all’Union Berlino. La sua eventuale acquisizione, tuttavia, sembra dipendere da una specifica condizione ancora non verificatasi.

Una priorità chiarita da Fonseca

L’ambiente rossonero vive giorni intensi, tra l’attesa per nuovi arrivi e la conferma di una strategia di mercato ben definita. Il neo-tecnico Paulo Fonseca, presentato in conferenza stampa alla presenza dell’icona Zlatan Ibrahimović, ha fatto intendere che il focus principale del Milan in questa sessione di mercato sarà l’attacco. Nonostante ciò, la partenza di Simon Kjær, che ha lasciato il club a seguito della scadenza del contratto, apre a possibili manovre di rinforzo anche nel reparto difensivo. Quest’ultimo, sebbene non rappresenti la priorità assoluta secondo Fonseca, potrebbe ugualmente beneficiare di nuovi ingressi, se le condizioni lo permetteranno.

Giorgio Furlani

Le opzioni sul tavolo e la condizione necessaria

Tra i nomi accostati alla difesa milanista, spiccano quelli di Strahinja Pavlović del RB Salisburgo e, appunto, Diogo Leite dell’Union Berlino. Entrambi mancini e profili interessanti per la retroguardia rossonera, ma con una chiara precisazione fatta dai media: senza un’uscita dal reparto difensivo attuale, risulta complicato procedere con acquisti. Questa situazione lascia quindi in sospeso l’eventuale conferma della trattativa per Leite, sottolineando come il calciomercato del Milan sia ancora un puzzle in via di definizione.

Le mosse future del Milan

La strategia del Milan, quindi, sembra delineata ma flessibile, pronta ad adattarsi alle evoluzioni che il mercato potrebbe presentare nelle prossime settimane. Mentre la priorità rimane il potenziamento dell’attacco, la dirigenza e lo staff tecnico sono attenti a possibili colpi che possano equilibrare la squadra in tutti i suoi reparti, compresa la difesa. L’eventuale arrivo di Diogo Leite resta quindi una carta che il Milan potrebbe giocarsi, ma solo quando le condizioni del mercato e della rosa lo permetteranno. La sessione estiva di calciomercato è ancora lunga e ricca di possibili sorprese, con il Milan pronto a intervenire dove necessario per costruire una squadra sempre più competitiva.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG