Luca Marchetti ha fatto il punto sul mercato del Milan e in particolare sulle trattative per Rabiot, a parametro zero, e Fofana dal Monaco.

Negli ultimi tempi, le voci di mercato intorno ai grandi club europei divampano con intensità, specie quando si avvicinano le finestre di trasferimento. Il Milan, tra i protagonisti indiscussi della Serie A, non fa eccezione, trovandosi al centro di numerose speculazioni riguardanti rinforzi in mezzo al campo. Tra i nomi che hanno suscitato maggiore interesse c’è quello di Adrien Rabiot, attualmente in forza alla Juventus, su cui si è espresso Luca Marchetti, autorevole voce del calciomercato su ‘Sky Sport’.

Il ruolo di Rabiot nelle strategie del Milan

Il Milan ha dimostrato un interesse concreto per Adrien Rabiot, come testimoniato da un tentativo ufficiale di avvicinamento al calciatore. Secondo Marchetti, il club rossonero era seriamente intenzionato a valutare l’ingaggio del centrocampista della Juventus. Tuttavia, la trattativa non ha preso il volo principalmente per una questione economica. I costi relativi al cartellino e all’ingaggio del giocatore hanno rappresentato un ostacolo insormontabile per la dirigenza milanista. Di conseguenza, sebbene l’interesse verso Rabiot sia stato reale, tutto si è risolto in un semplice sondaggio di mercato senza seguiti.

Youssouf Fofana

Fofana come alternativa

Nelle considerazioni di mercato del Milan emerge con preponderanza il nome di Youssouf Fofana, riproponendosi come un’alternativa a Rabiot. Le parole di Marchetti evidenziano come Fofana sia visto dal Milan più come un’opzione plausibile che come una trattativa in stato avanzato. L’esperto sottolinea l’assenza di movimenti concreti verso il calciatore, che al momento rimane un’idea piuttosto che un obiettivo di mercato definito. Ciò dimostra una strategia attentista da parte del Milan, che sembra valutare con cautela ogni possibile ingresso nel proprio organico, puntando a ottimizzare il rapporto tra costo e rendimento dei giocatori.

