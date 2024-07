Fabio Capello ha commentato il mercato del Milan alimentando dubbi sul fatto che Morata o Lukaku possano bastare per colmare il gap con l’Inter.

L’ex allenatore del Milan, Fabio Capello, ha recentemente espresso le sue opinioni riguardo il futuro assetto offensivo della squadra, concentrandosi sulle figure di Paulo Fonseca, Alvaro Morata, e Romelu Lukaku. In una fase in cui il Diavolo cerca di colmare il divario con l’Inter, la scelta del centravanti giusto assume un’importanza strategica. Le considerazioni di Capello, riportate durante un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, offrono uno spunto di riflessione sul percorso che il Milan dovrebbe seguire per rinforzare il proprio attacco.

Profili in considerazione

Capello ha delineato il profilo ideale cercato dal Milan attraverso le parole di Paulo Fonseca: un attaccante in grado di essere decisivo negli ultimi 30 metri, anche in assenza di ampi spazi. In questo contesto, emergono due nomi: Alvaro Morata e Romelu Lukaku. Entrambi si distinguono per caratteristiche che possono adattarsi alle richieste tattiche del Milan, nonostante presentino profili differenti sotto vari aspetti.

Alvaro Morata

Caratteristiche e differenze

Secondo l’analisi di Capello, Morata si segnala per le sue qualità associative e la capacità di integrarsi nei meccanismi di gioco della squadra. Lukaku, d’altro canto, spicca per la sua imponente fisicità in area di rigore, un attributo che, abbinato alla sua esperienza e alla sua capacità di segnare, potrebbe risultare determinante. Tuttavia, l’ex allenatore del Milan evidenzia che, nonostante le indubbie qualità di entrambi, l’acquisto di un solo eccellente centravanti potrebbe non essere sufficiente per garantire al Milan la capacità di competere ad armi pari con l’Inter.

Conclusioni e considerazioni finali

Capello sottolinea l’importanza di non precipitare le conclusioni riguardo l’efficacia dell’arrivo di uno tra Morata e Lukaku nel colmare il gap con l’Inter. Si rimarca l’idea che le squadre, includendo il Milan, sono ancora in fase di costruzione e che la solidità del progetto complessivo giocherà un ruolo chiave nel determinare il successo futuro. In questo scenario, il mercato diventa un puzzle complesso, dove la scelta del centravanti giusto rappresenta solo una delle molteplici tessere da posizionare con cura.

