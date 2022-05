L’allenatore del Milan, Pioli parla a Che tempo che fa, queste le parti salienti del suo discorso, dagli acquisti a Ibrahimovic.

Pioli parla a che tempo che fa, trasmissione condotta da Fabio Fazio, l’allenatore del Milan discute di molti argomenti.

Sugli acquisti? “Ne stiamo parlando con la dirigenza. Il club ha dimostrato grande programmazione nell’area tecnica. Abbiamo scelto giocatori bravi e di talento che hanno voglia di mettersi in discussione e migliorare. Credo che sia necessario continuare così“

Stefano Pioli

Sull’operazione di Ibrahimovic: “Non vedeva l’ora di operarsi, ha giocato e si è allenato pochissimo. Ma il suo contributo è stato fondamentale con la sua convinzione che trasmette a tutti i compagni. Per me la persona più intelligente e simpatica ne mondo del calcio. Mi auguro che resti, lui ha fatto questa operazione per continuare. Ha ancora tanto da dare.“

Conclusione su Leao: “È un grande giocatore, credo proprio che rimarrà al Milan per quello che so io. Ma non sono il proprietario o un dirigente. Mi auguro di lavorare ancora con lui, è cresciuto tanto.“

