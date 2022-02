Il tecnico rossonero predica prudenza dopo il successo contro la Samp che vale il momentaneo primo posto in classifica.

Stefano Pioli, ai microfoni di Dazn, non trattiene l’entusiasmo per l’obiettivo raggiunto. I rossoneri sono in testa alla classifica (anche se l’Inter ha una gara in meno) e si godono il momento. Dalle parti di Milanello qualcosa sembra essere cambiato. “C’è un’aria positiva, con grande fiducia e convinzione. Sappiamo benissimo cosa poteva succedere con un risultato diverso nel derby. Sappiamo che non possiamo mollare nulla, anche perché per ora abbiamo ottenuto solo due punti in più rispetto all’annata passata. Cerchiamo di far crescere sempre il nostro livello”.

La vittoria nel derby di una settimana fa ha smosso qualcosa nei rossoneri, ora più completi e maturi per lottare in testa alla classifica. Inter e Napoli per ora inseguono e, in attesa della Juventus, la caccia al tricolore è più viva che mai. Merito del gruppo di Pioli e di una crescita che tutti apprezzano e riconoscono alla squadra.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG