Qualche ora prima della partita contro il Salisburgo, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli parla a SportMediaset.

Sono queste le parole di Stefano Pioli, tecnico del Milan che parla qualche ora prima della sfida di Champions League contro il Salisburgo, così a SportMediaset: “Abbiamo subito messo da parte la partita di Torino e ci siamo concentrati al Salisburgo. Giochiamo un’altra competizione e poi continuare a pensare alla sconfitta di sabato non ci avrebbe permesso di prepararci al meglio per il match contro gli austriaci. Certo, non siamo soddisfatti della prestazione di sabato contro i granata, ma abbiamo una grande occasione che abbiamo cercato e voluto“.

Conclude parlando di Leao: “Da lui ci aspettiamo sempre il massimo. E’ una nostra arma offensiva molto importante. Dovrà lavorare bene come tutta la squadra. Dovremo essere attenti e attivi in entrambi le fasi, poi abbiamo i singoli che possono risolvere le partite“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG