Il famoso giornalista Mario Sconcerti parla a TMW del Milan, ecco cosa dice sui rossoneri e il rinnovo di Pioli.

Sono queste le parole di Mario Sconcerti famoso giornalista che parla a TMW Radio del Milan, inizia parlando del rinnovo di Pioli: “Pioli è una bella persona e un ottimo tecnico. Tre anni è un messaggio forte che la società dà alla squadra anche perché Pioli deve gestire una rosa importante. La società sta dicendo alla squadra che lui è il padrone. Questo è un momento particolare per il calcio italiano e la società ha fatto bene a blindarlo.“

Conclude così: “Il Milan punta molto sui giovani di qualità anche pagandoli, il Napoli ha venduto molto e sostituito. Sono due dirigenze forti che si sono rifiutati di trattare giocatori che chiedevano troppo. Non dobbiamo confondere la proprietà con le dirigenze. La proprietà deve tenere i dirigenti di cui si fida. Per rinnovare il contratto di Maldini ci è voluto tanto proprio perché le società straniere non delegano, non ti danno i soldi in mano.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG