Savoldi sullo scudetto: «Il Napoli in questo momento è il candidato più serio, ma il Milan è più forte». Le parole dell’ex calciatore

Gianluca Savoldi ha parlato ai microfoni di TMW della corsa scudetto. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Antagonista del Napoli? Sono i più forti ancora quelli del Milan, anche se il Napoli in questo momento è il candidato più serio per il titolo. Il Milan però è più forte, ha dei giocatori che sono in grado di rompere la partita. L’Inter resta fortissima, ha messo dentro giocatori importanti anche quest’anno. E non toglierei anche la Juventus, che è stata priva di tre giocatori importantissimi e non va sottovalutata. E poi anche l’Atalanta. Il prossimo turno sarà un bel test per le big del campionato»

