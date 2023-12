Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie A contro la Salernitana

IBRAHIMOVIC – «Solito Zlatan, determinato, felice e motivato è stato una bella giornata».

SUPERLEGA – «Ho appena saputo la notizia, non ho dei dati per dare un giudizio in merito».

ANCORA IBRA – «Ci sarà sempre, è una risorsa e un valore aggiunto per il club. E’ il simbolo di chi sfida le sfida, può solo far che bene la sua presenza».

INFORTUNI – «Siamo ancora in emergenza, gli ultimi infortuni sono stati strani, il nostro obiettivo è tornare alla normalità in vista di gennaio».

