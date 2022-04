Milan, Pioli parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa. Queste le parole del tecnico.

Queste la situazione: “Noi soprattutto in questo momento giochiamo per vincere e quando non ci riusciamo c’è delusione ma la mattina dopo la trasformiamo in determinazione. Abbiamo lavorato tanto per fare meglio, ho visto grande motivazione e giocatori motivati. Dobbiamo aggiungere qualcosa alle nostre prestazioni.”

Le condizioni di Ibrahimovic: “La situazione di Ibra è abbastanza chiara, sarà fermo 10 giorni, speriamo di averlo per il finale di stagione. Recuperiamo Bennacer e Rebic, possono giocare dall’inizio o subentrare, vediamo domani.”

Sull’obiettivo aggiunge: “Se siamo ancora in corsa per scudetto e Coppa Italia vuol dire che tutti hanno dato il meglio. Leao deve essere messo in condizione di sfruttare l’uno contro uno, poi che lo conoscono ci sta ma lui ha grande qualità anche se non tutte le serate sono uguali. Per noi resta fondamentale.” Conclude così la conferenza stampa.

