Il centrocampista del Bologna, Nicolas Dominguez parla in una intervista alla Gazzetta dello Sport della sua carriera. Queste le parole sul suo ruolo: “Ho iniziato da attaccante e ho fatto tutti i ruoli tranne il portiere. Una volta Heinze, tecnico del Velez a cui devo tanto, mi mise addirittura terzino destro. Per il resto sono sempre stato un 8. Fino a poco fa.“

Su chi vorrebbe assomigliare: “Vorrei essere alla Fernando Gago, un modello assoluto: negli ultimi miei sei mesi di Velez abbiamo giocato assieme. Lo stop già orientato verso lo sviluppo dell’azione l’ho appreso da lui, o il passaggio filtrante. Top.“

Parla poi del suo attuale tecnico Sinisa Mihajlovic: “Sul campo, l’aggressione immediata e l’attenzione alla fase difensiva. Umanamente il non mollare mai, nemmeno di un centimetro come dice lui. Mihajlovic è sempre con noi, in un modo o nell’altro: e anche in questo è un esempio.“

Conclude parlando di Messi: “Il mio grande rispetto nei suoi confronti e quello di tutta la Seleccion: quando parla nello spogliatoio c’è un silenzio sacro.“

