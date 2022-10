Le parole di Pioli sulla partita di domani del Milan con il Chelsea: «Per vincere dovremo essere vicini alla perfezione»

Stefano Pioli è stato intervistato da Milan Tv alla vigilia di Milan-Chelsea. Di seguito le sue parole.

JUVE E CHELSEA: «La partita di sabato ci lascia sicuramente sensazioni molto positive. È altrettanto vero che ogni gara fa storia a sé, è un’altra competizione. Sappiamo che giocando un calcio così intenso, energico, determinato come abbiamo fatto sabato possiamo fare bene anche domani sera. L’identità e la qualità con cui la interpreti fanno la differenza, stiamo parlando di altissimo livello. Affrontiamo una squadra top in Europa, una squadra che poco più di un anno fa ha vinto la Champions League, si è rinforzata, ha giocatori di livello internazionale. È chiaro che il tuo livello deve essere alto per cercare di vincere la partita. Credo che i miei giocatori e la mia squadra abbiano la qualità per stare a quel livello lì, a patto di giocare una partita di un’attenzione e di una perfezione che chiaramente non esiste, ma dobbiamo riuscire ad essere il più vicino possibile e il più precisi possibile, perché oltre le loro qualità il Chelsea ha saputo sfruttare al meglio qualche nostro errore: questo domani sera dovremo cercare di modificarlo».

