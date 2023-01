L’allenatore del Milan, Stefano Pioli parla così in conferenza stampa dei rossoneri, ecco cosa dice in vista della Roma.

Ecco le parole del tecnico del Milan, Stefano Pioli che in conferenza stampa pre Roma, parla di Giroud: “Sta molto bene fisicamente e mentalmente, non mi preoccupa. Le prossime 8 settimane saranno impegnative, ci sarà bisogno di giocatori pronti e sto vedendo atteggiamenti positivi da parte dei miei giocatori. Affronteremo le prossime tappe con concentrazione ma sempre con attenzione sulla prossima, vogliamo essere competitivi in tutte le competizioni che ci aspettano.“

Conclude su De Ketelaere e Calabria: “Charles sta bene, pronto dal punto di vista fisico e mentale. Ci faccio grande affidamento. Davide è un giocatore forte e intelligente con lui possiamo uscire meglio dalla pressione avversiaria. Sa stare dentro e fuori dal campo, è un giocatore completo.“

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG