L’ex difensore centrale del Milan, Alessandro Nesta parla die rossoneri in una intervista al canale YouTube della Serie A.

Sono queste le parole di Alessandro Nesta, l’ex centrale difensivo rossonero, parla così al canale YouTube della Lega Serie A del Milan: “Ho amici che lavorano lì come Paolo Maldini, che dopo tanti anni ha “ritirato fuori” il Milan e l’ha portato a vincere. Poi la politica che fanno, il Milan ha dovuto cambiare pelle in questi anni. La complessità è che prima si spendevano 80-100 milioni per un giocatore, oggi devi andare a cercare il giovane. Questo cambio non era così scontato e neanche così semplice per la storia del Milan, perché non l’hanno mai fatto e perciò è stato molto interessante seguirlo.“

Sulla gara scudetto: “Il Milan è in ritardo di punti, il Napoli è andato talmente forte che ha lasciato dietro un bel divario. È lunga, per me la complessità di Napoli è quella di gestire i problemi: quelli dietro dovranno sfruttare quei momenti là“.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG