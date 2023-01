Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa parla della condizione dei suoi giocatori, in vista della Roma.

Ecco le parole del tecnico del Milan, Stefano Pioli in conferenza stampa fa il punto sugli infortunati in vista della Roma: “Maignan non abbiamo tempistiche, non vogliamo correre rischi. Lui è molto voglioso ma bisogna aspettare, Vasquez ha una bella personalità, oggi ha fatto una parte dell’allenamento domani si allenerà ancora poi farò le mie scelte. Oggi non sono ancora sicuro su chi possa recuperare, su Zlatan tornerà a lavorare settimana prossima come da programma.“

Su Sandro Tonali e Kjaer: “Sandro sta facendo passi in avanti enormi, è diventato molto completo e forte. Sa fare tutto, sa costruire, sa interdire, va ad aggredire, sa inserirsi con intelligenza e passo. Sta diventando un grandissimo e continuerà a crescere, la sua volontà è questa. Solo tanti complimenti per lui, ma sempre alla ricerca di un qualcosa per crescere ancora di più. Kjaer ha avuto un mondiale con qualche problematica ma non con un infortunio preciso, ma la sua condizione sta migliorando. Penso che possa tornare presto con noi.”

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG