Mattia Caldara sembrava ad un passo dall’addio definitivo al Milan, ma nelle ultime ore crescono le quote della sua permanenza in rossonero

Ci sono nuovi aggiornamenti sul futuro di Caldara, il difensore che sembrava in partenza dal Milan in questa finestra di mercato.

Tuttavia come riportato da Sky Sport non è da escludere l’ipotesi permanenza per il centrale, che diventerebbe così la quinta alternativa per il reparto difensivo di Pioli.

