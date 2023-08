L’ex centrocampista anche dell’Inter Ciriaco Sforza ha elogiato l’estremo difensore elvetico.

Ciriaco Sforza ha parlato a Blick del passaggio all’Inter di Yann Sommer. “I tempi sono cambiati. Oggi non c’è più differenza dal punto di vista delle strutture tra l’Italia e la Germania, anche all’Inter è tutto da tempo ai massimi livelli. Yann passa da un grande club all’altro. Yann è diventato un campione, nessuno può negarlo, a prescindere dal titolo conquistato con il Bayern Monaco. Lascia la Baviera perché deve giocare titolare per essere al top in Nazionale. Può essere orgoglioso”.

Yann Sommer

“Alla sua età ha vissuto di tutto, ma ora può nuovamente scoprire un club con grande tradizione, una nuova lingua, un nuovo Paese e una nuova mentalità. Che cosa vuoi di più? Per un calciatore svizzero non è scontato giocare per club del genere. A Milano la pressione è esattamente la stessa di Monaco. Devi sempre puntare alla vittoria, devi sempre vincere, devi essere in grado di gestirla. Yann ha tutto per farcela: la mentalità vincente, la calma e l’esperienza. Se le cose non vanno bene, le cose possono diventare caotiche in un club come l’Inter. La gente è estremamente ossessionata dal calcio. La vita in Italia è fantastica, sarà anche una grande esperienza per la sua famiglia“.

L’articolo Sforza: “Sommer è un campione, ha calma, mentalità ed esperienza per gestire la pressione di un club come l’Inter” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG