Tonali e Pioli sono stati premiati dalla Serie A, riconoscimento quindi per il mese di maggio del Milan. Ecco la nota.

Bel riconoscimento per il Milan, il centrocampista Tonali e il tecnico Pioli sono stati premiati come i migliori del mese di maggio. Il centrocampista vince il premio Ea Sports Player of the month di maggio, Tonali avrà quindi anche la card player of the month sul gioco Fifa 22.

Questo il comunicato della Serie A: “Sandro Tonali ha vissuto una stagione in continuo crescendo fino ad affermarsi come uno dei migliori centrocampisti del campionato. L’under 23 rossonero ha mostrato tanta personalità e un carisma fuori dal comune; con le sue prestazioni, suggellate da due reti contro l’Hellas Verona, è stato determinante nel perfetto mese di maggio che ha permesso al Milan di arrivare in testa all’ultima giornata di campionato”.

sandro tonali

Pioli invece vince il Coach of the month del mese di maggio.

Questa la nota: “In tutto il campionato, ma soprattutto nel momento decisivo della stagione, Stefano Pioli ha saputo trasmettere forza mentale e serenità a un gruppo giovane come quello rossonero che, grazie ai successi contro Fiorentina, Hellas Verona e Atalanta, ha mantenuto a distanza l’Inter rimanendo in vetta alla classifica in vista della giornata decisiva per l’assegnazione dello scudetto. Il Milan nel mese di maggio ha mostrato la determinazione e le idee del suo tecnico, bravo a plasmare una squadra capace di svolgere al meglio sia la fase difensiva che quella offensiva”.

