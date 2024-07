Il Milan ha presentato una prima offerta al Monaco per Fofana. La squadra mercato rossonera ha scelto il francese, ecco quando arriverà la risposta.

Il Milan, oltre al nuovo 9 da regalare a Fonseca, si occuperà di rinnovare il centrocampo con l’inserimento di almeno uno, se non due, elementi di valore che possano alzare il livello tecnico della rosa rossonera. Radio mercato negli ultimi giorni ha sottolineato l’interesse del Milan per Fofana del Monaco, interesse che sta prendendo sempre più corpo e consistenza. Calciomercato.com ha svelato nuovi importanti sviluppi sulla trattativa tra il Milan e il Monaco per Fofana, primo obiettivo rossonero a centrocampo.

Prima offerta a Fofana

Il Milan non ha fretta sul mercato, esattamente come ribadito da Ibrahimovic in conferenza stampa. Ciò non significa però che la squadra mercato rossonera, anzi tutto il contrario. I profili sono stati scelti e in queste ore stanno iniziando le grandi manovre per concretizzare gli interessi sviluppati fino a qui. La fine degli Europei segnerà un deciso passo di svolta nelle contrattazioni, non è un caso infatti che Calciomercato.com riveli che il Milan abbia presentato già una prima offerta al Monaco per Fofana. Il centrocampista francese ha un contratto in scadenza nel giugno 2025 e ha esternato il desiderio di lasciare la Francia e l’ipotesi Milan lo alletta alquanto. La squadra mercato rossonera ha recapito al club transalpino un’offerta di 12 milioni di euro, in parte fissa, più bonus. Al giocatore invece è stato proposto un contratto da 3,5 milioni annui, per una durata di 4/5 anni.

Adrien Rabiot

Il Milan attende risposte

I colleghi di Calciomercato.com riportano inoltre che la risposta del Monaco e del gicoatore dovrebbero arrivare dopo il 15 luglio, per intenderci solo al termine dei campionati Europei, competizione in cui la Francia potrebbe raggiungere la finale. Il Milan potrebbe parlare sempre più francese nella prossima stagione, sullo sfondo infatti resta sempre viva e concreta l’ìpotesi Rabiot che per i rossoneri rappresenta una ghiotta opportunità di mercato.

